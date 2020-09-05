وزارة الصحة: استحداث قسم لغسيل الكلى بمستشفى مزدة العام

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |
05 September, 2020
أعلنت وزارة الصحة بحكومة الوفاق عن استحداث قسم لغسيل الكلى بمستشفى مزدة العام الواقع بمنطقة الجبل الغربي.
وبين المكتب الإعلامي لوزارة الصحة أن مرضى الكلى بمدينة مزدة يفتقرون منذ عشرات السنوات إلى الرعاية الطبية المتخصصة داخل المدينة، الأمر الذي دعا عددًا من المرضى إلى مغادرة بيوتهم، بحثًا عن سكنٍ آخر يقع على مقربةٍ من قسم أو مركز غسيل متخصص، ليتجنبوا قطع المسافات الطويلة بشكل شبه يومي، في ظل عدم استقرار الأوضاع الأمنية وتعثر تزوّد المدينة بالوقود من مستودعات طرابلس والزاوية خلال العمليات العسكرية.
واستحدثت وزارة الصحة بحكومة الوفاق في يوليو الماضي قسمًا لغسيل الكلى بمستشفى «علي عمر عسكر» جنوب العاصمة طرابلس، لتقريب الخدمات الطبية للمرضى القاطنين بالمنطقة، خصوصًا أن أكثر من عشرين مريضًا يتوجهون إلى مدينة طرابلس للحصول على جلسة غسيل بمركز خدمات غسيل الكلى “طريق الشط” فيما يتوزع البقية على مركزي غسيل الكلى بمنطقة سوق الخميس امسيحل ومدينة ترهونة.
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