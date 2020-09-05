وزارة الصحة: استحداث قسم لغسيل الكلى بمستشفى مزدة العام

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

05 September, 2020

أعلنت وزارة الصحة بحكومة الوفاق عن استحداث قسم لغسيل الكلى بمستشفى مزدة العام الواقع بمنطقة الجبل الغربي.

وبين المكتب الإعلامي لوزارة الصحة أن مرضى الكلى بمدينة مزدة يفتقرون منذ عشرات السنوات إلى الرعاية الطبية المتخصصة داخل المدينة، الأمر الذي دعا عددًا من المرضى إلى مغادرة بيوتهم، بحثًا عن سكنٍ آخر يقع على مقربةٍ من قسم أو مركز غسيل متخصص، ليتجنبوا قطع المسافات الطويلة بشكل شبه يومي، في ظل عدم استقرار الأوضاع الأمنية وتعثر تزوّد المدينة بالوقود من مستودعات طرابلس والزاوية خلال العمليات العسكرية.

واستحدثت وزارة الصحة بحكومة الوفاق في يوليو الماضي قسمًا لغسيل الكلى بمستشفى «علي عمر عسكر» جنوب العاصمة طرابلس، لتقريب الخدمات الطبية للمرضى القاطنين بالمنطقة، خصوصًا أن أكثر من عشرين مريضًا يتوجهون إلى مدينة طرابلس للحصول على جلسة غسيل بمركز خدمات غسيل الكلى “طريق الشط” فيما يتوزع البقية على مركزي غسيل الكلى بمنطقة سوق الخميس امسيحل ومدينة ترهونة.