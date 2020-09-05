بلدية الكفرة تعلن توفير سيارة وقود لدعم الجهات الخدمية

قالت بلدية الكفرة إن المجلس التسييري للبلدية وفر سيارة وقود بشكل عاجل لدعم الجهات الخدمية التي تعاني من عدم وجود وقود الديزل، ما يعيقها عن أداء مهامها ومنها شركة الخدمات العامة وسيارات نقل السلع التموينية وشركة المياه.

وقالت المكتب الإعلامي للبلدية، اليوم السبت، إنه بناء على مطالب مؤسسات الخدمات بضرورة توفير وقود الديزل، قام رئيس المجلس التسييري عبدالرحمن عقوب بإجراء اتصالات ومخاطبات مع الجهات المختصة ونجح في توفير سيارة وقود بشكل عاجل لدعم هذه الجهات واستمرار عملها.

وأشارت إلى أن المجلس سيقوم بتوفير مخزون استراتيجي لوقود الديزل لضمان استمرار عمل شركة النظافة والمياه وسيارات نقل السلع التموينية والوقود والغاز .

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