لجنة مجابهة كورونا بمصراتة: تسجيل 38 إصابة جديدة في المدينة

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

05 September, 2020

أعلنت اللجنة العليا لإدارة الأزمة والاستجابة لمجابة جائحة كورونا ببلدية مصراتة تسجيل 38 إصابة جديدة بكورونا في المدينة ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 2666 حالة.

وأكدت اللجنة الجمعة أنه تم تسجيل 38 إصابة جديدة لحالات مخالطة ليرتفع بذلك إجمالي الإصابات المؤكدة في المدينة إلى 2666 منها 2133 حالات نشطة فيما تماثل للشفاء 478 حالة وتوفيت 55 حالة.

وأوضحت اللجنة أن تحديث بياناتها يعتمد على التحديثات الرسمية لمنظومة المركز الوطني لمكافحة الأمراض.