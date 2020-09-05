“العباني”: “اتفاق الصخيرات” تم إلغاؤه ومحاولات ترميمه انتهاك صارخ لقرارات مجلس النواب

استنكر الدكتور محمد عامر العباني، عضو مجلس النواب، فكرة محاولات ترميم اتفاق الصخيرات، ووصفه بـ”المتصدع”، مشيرا إلى أن مجلس النواب الليبي في اجتماعه المنعقد برئاسة النائب الثاني ببنغازي بتاريخ 2020/01/04م قد قرر إلغاء ما قرره في جلسته المنعقدة بتاريخ 2016/01/25 بشأن المصادقة على اتفاق الصخيرات، معتبرا محاولات ترميمه انتهاكا صارحا لقرارات مجلس النواب.

وأضاف “العباني”، في منشور له عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» قائلا: “لعله من المفيد الذكر، أن مجلس النواب الليبي في اجتماعه المنعقد برئاسة النائب الثاني ببنغازي بتاريخ 2020/01/04م قد قرر إلغاء ما قرره في جلسته المنعقدة بتاريخ 2016/01/25 بشأن المصادقة على اتفاق الصخيرات، وعليه فإن محاولات البعض لترميم اتفاق الصخيرات المتصدع، يعد انتهاكا صارخا لقرارات مجلس النواب.”

وأكد في منشور أخر قائلا: “ترميم اتفاق الصخيرات المتصدع، سيزيد من تأزم الوضع السياسي المُتأزم، وإرباك المشهد السياسي أكثر، لا جدوى من التفكير داخل الصندوق”.