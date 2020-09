قال سفير مصر السابق والاخير لدى تركيا عبد الرحمن صلاح الدين، السبت إن السلطات التركية بقيادة رجب طيب أردوغان، تدعم تنظيم داعش الإرهابي والمليشيات في سوريا وليبيا، مشيرًا إلى أن المسؤولين في طرابلس من الممكن أن يكون لديهم علاقة بالتنظيمات الارهابية ، لهذا السبب أعلنت مصر أن الجفرة خط أحمر بالنسبة لها.

وعقب صلاح الدين في تصريحات صحفية على الاتفاقية البحرية الموقعة بين تركيا وحكومة الوفاق غير المعتمدة ، قائلاً أن عدد كبير من الدول الأوربية والعربية لا تعترف باتفاقية تركيا مع الوفاق لأنها تتجاهل جزيرة كريت التي يتجاز عدد سكانها اليوم عدد سكان اليونان، كما تتجاهل اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، مؤكدا أن مصر لن تجلس بهدوء تشاهد نقل الإرهابيين إلى الحدودها الغربية أو لبدء أي مفاوضات.

وأشار صلاح الدين إلى أن مصر دعت إلى وقف إطلاق النار وطرد جميع المقاتلين الأجانب من ليبيا مؤكدا أنها تريد أن يقرر الليبيون مصيرهم بأنفسهم من خلال إجراء انتخابات جديدة تحت إشراف الأمم المتحدة.

The post صلاح الدين :تركيا تدعم تنظيم داعش الإرهابي والمليشيات في ليبيا appeared first on Libya 24 – ليبيا 24.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24