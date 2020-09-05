السفارة الأمريكية: الانتخابات القادمة تمهد الطريق للعملية السياسية بليبيا

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

05 September, 2020

أكدت سفارة الولايات المتحدة لدى ليبيا أن الانتخابات البلدية تساعد في تمهيد الطريق للخطوات القادمة في العملية السياسية في ليبيا.

وقدمت السفارة الأمريكية في تغريدة لها بموقع “تويتر” التهنئة لأهالي مصراتة بعد إجراء انتخابات المجلس البلدي بالمدينة.

وتقدّمت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا الجمعة بالتهنئة لأهالي مصراتة على العملية الانتخابية السلمية والناجحة التي أجريت أمس، 03 أيلول/ سبتمبر 2020.

وقالت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا بالإنابة، رئيسة البعثة، ستيفاني وليامز، بأن “هذه الانتخابات أثبتت، مرة أخرى، إصرار الليبيين على ممارسة حقوقهم الديمقراطية في انتخاب ممثليهم، في تحدٍ واضح للعديد من المعوقات التي تواجهها مدينتهم وبلدهم في هذه الأوقات العصيبة”.