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السباعي: الفساد والخراب وضياع الوطن بلغ مبلغًا في عهد السراج لم يبلغ مثله قطُّ في تاريخ ليبيا

تم النشر منذُ 43 دقيقة
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مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية
صحيفة المرصد الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية

ليبيا – قال عضو مجلس النواب المقاطع علي السباعي المقرّب من مجالس الشورى الإرهابية وتنظيم أنصار الشريعة الإرهابي إنّ المقولة الشهيرة “كيف كانت ليبيا قبل القذافي؟” ينبغي أن تضاف لها مقولة أخرى “كيف كانت ليبيا قبل السّراج؟”.

السباعي أشار في تدوينة له على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” إلى أنّ المتابعين العقلاء للشأن الليبي اجمعوا على أنّ الفساد والخراب والنهب والسرقة وإذلال الناس والتضييق عليهم وضياع الوطن وذهاب الدولة وهيبتها قد بلغ مبلغًا في عهد “السراج” لم يبلغ مثله قط في تاريخ ليبيا الحديث، وربما حتى القديم.

وأضاف: “فإن خطر لك يومًا من الدهر أن تقيّم الناس وتجعل منهم نبلاء وشلافطية وفق معايير “الخيمة” و”القصر” فتذكّر هذه الحقبة التي عشناها وما نزال نعيشها. ومن لم يعصمه الدِّين فلن تعصمه الخيمة و لا ركّابة ميزران”.

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صحيفة المرصد الليبية

صحيفة المرصد الليبية

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تعليق

  • مجلس الخناب والارهاب وقلة الحيلة ومرتع الكداب و الكلاب –
    انتم تتكلموا عالمهندس فاءز السراج …!!!؟
    انتم واكلين العجل بعطامه سبحان الله – مجلس لا يوجد له اهمية سوى تلقي المرتبات وخلق الفوضى – انتم القذافي الي حفر تراب الصحراء الكبرى من قلب السرير والكفرة ليوصلكم المياه باش تنظفوا انفسكم في فترة لحصار – قولتوا عليه كافر وطاغية ومجرم – الزح ….!!!!
    يا بالك المهندس فاءز السراج الي واجه المشاكل الي انتم السبب الرءيسي فيها …!!!!
    والله العظيم ما ينفع فيكم الا العزل والمحاسبة والسجن وارجاع الأموال المسروقة من اعتمادات وقروض وهمية من جيولكم الى خزينة الدولة – وفسادكم في الادارات ري لاطفال داءما تبوأ واحد واقف على روسكم .

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