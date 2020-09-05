لجنة شؤون الموظفين بوزارة الداخلية تنجز ترقية أكثر من ألف موظف

انتهت لجنة شؤون الموظفين بوزارة الداخلية بالحكومة الليبية المؤقتة من عمل قراري ترقية لأكثر من ألف موظف بالوزارة ، وذلك إلحاقاً لما أنجزته اللجنة من قرارات سابقة خلال فترة عمل متواصلة بدءت منذ تشكيل اللجنة وفق قرار وزير الداخلية في شهر أبريل من عام 2019 ميلادي.

وقال رئيس اللجنة العقيد أحمد أمعدي، بأن اللجنة قد وفقت إلى الآن في إنجاز إجراءات ترقية لعدد عشرة آلاف موظف تابعين لعدد من أجهزة الوزارة ومدريات الأمن على مستوى وزارة الداخلية بالحكومة الليبية.

وأضاف أمعدي أن آخر قرارات اللجنة قد تم اعتمادها من قبل وزير الداخلية المستشار إبراهيم بوشناف في الثامن عشر من أغسطس للعام الجاري 2020 ميلادي ، والتي حملت الرقمين (793,792) لسنة 2020 ميلادي ، مؤكداً على دعم وزير الداخلية المباشر لعمل اللجنة وذلك لإستيفاء إستحقاقات الموظفين بالوزارة كواجب ضروري تجاه حقوقهم الوظيفية.

يشار إلى أن عدد الموظفين الذين تمت ترقيتهم بالقرار رقم 792 هم 1020 موظف ، والقرار رقم 793 هم 69 موظف ، تابعين لجميع مكونات وزارة الداخلية.