تسجيل 262 وفاة في ليبيا بفيروس كورونا حتى الخميس‎

أعلنت وزارة الصحة في حكومة الوفاق، تسجيل 262 حالة وفاة بسبب فيروس كورونا حتى يوم الخميس.

وقالت الوزارة، في بيان، إن اجمالي الحالات المصابة بفيروس كورونا بلغ 16.445 ، منها 14273 نشطة، فيما تعافت 1910 حالة.

وأوضحت الوزارة، أنه تم إجراء 3812 فحص طبي يوم الخميس الماضي أظهر وجود 672 حالة موجبة مصابة بالفيروس.

وتتزايد نسبة المصابين بفيروس كورونا في مدن غرب وشرق ليبيا وسط إهمال من قبل المسؤولين في البلاد ونقص في الإمكانيات الطبية.

ويشهد الشارع الليبي احتقانا كبيرا بسبب الفساد المستشري في البلاد ونهب أموال القطاعات الخدمية في الدولة من بينها قطاع الصحة الدي خصص له أكثر من مليار دينار لمجابهة فيروس كورونا.

ولا يجد المرضى والمصابين في ليبيا أسرة لإيوائهم في أقسام العزل، وأجهزة تنفس صناعي واحيانا تنقصهم حتى عبوات الأكسجين التقليدية ناهيك عن النقص الكبير في الأطقم الطبية والطبية المساعدة.