إيطاليا: دورنا في ليبيا يكمن في تعزيز العملية السياسية

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

05 September, 2020

قال وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو إن دور بلاده في ليبيا يكمن في “تعزيز العملية السياسية للتوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار”.

وأضاف دي مايو، في تصريحات له: “اتهمت إيطاليا كثيراً بأنها غامضة لأنها تحدثت إلى جميع الأطراف”، موضحاً أن بلاده قامت دائمًا بتنمية الحوار مع الجميع، وفقاً لما نقلته وكالة “نوفا” الإيطالية.

وتابع دي مايو أن الهدنة التي أعلنها رئيس حكومة الوفاق فايز السراج ورئيس مجلس النواب عقيلة صالح هي “خطوة أساسية إلى الأمام”.