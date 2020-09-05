649 إصابة جديدة بفيروس كورونا في ليبيا ووفاة عشر حالات

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض، اليوم السبت عن تسجيل 649 حالة جديدة مصابة بفيروس كورونا المستجد، ووفاة عشر حالات.

وأكد المركز تسجيل 115 حالة شفاء جديدة لمصابين بالفيروس، موضحا أن استلم 3382 عينة من عدد من المختبرات أمس الجمعة، جاءت نتيجة 2733 سلبية، و649 إيجابية، منها 514 حالة جديدة، و135 حالة مخالطة.

وبذلك يصل إجمالي عدد الحالات المصابة منذ دخول الفيروس إلى البلاد إلى 17 ألف و94 حالة، لا يزال 14 ألف و797 حالة منها نشطة، فيما تماثلت ألفان و25 حالة للشفاء، وتوفي 272 حالة.

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