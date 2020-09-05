“الوطني للأمراض”: تسجيل 649 إصابة جديدة بفيروس كورونا و115 حالة شفاء و10 حالات وفاة 

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض في بيانه رقم 181، اليوم السبت، عن تسجيل 649 إصابة جديدة بفيروس كورونا و115 حالة شفاء و10 حالات وفاة.

وأوضح المركز الوطني أنه استلم أمس الجمعة عدد (3382) عينة موزعة علي النحو التالي (المختبر المرجعي لصحة المجتمع طرابلس عدد (1135) عينة- مختبر المركز المرجعي زليتن عدد (117) عينة – مختبر مركز بحوث التقنيات الحيوية عدد (1520) عينة – مختبر فرع المركز الوطني مصراتة عدد (127) عينة – مختبر مركز بحوث التقنيات الحيوية فرع الزنتان عدد (35) عينة – مختبر المركز الوطني للصحة الحيوانية عدد (400) عينة – مختبر فرع المركز الكفرة عدد (8) عينة – مختبر فرع المركز اجدابيا عدد (38) عينات – مختبر فرع المركز زوارة عدد (2) عينة)

وأوضح بيان المركز أن النتائج كانت عبارة عن عدد (2733) عينة سالبة، وعدد (649) عينة موجبة مفصلة كالتالي (514) حالة جديدة، و(135) حالة مخالطين.

ولفتت لجنة التواصل والإعلام الصحي بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض إلى أن الحالات مفصلة بحسب المدن على النحو التالي :

1 – طرابلس :-

– عدد 410 حالة جديدة.

– عدد 38 حالة مخالطة

2- غريان :-

– عدد 1 مخالطة

3- الزنتان :-

عدد 4 مخالطة

عدد 2 جديدة

4- الخمس :-

عدد 20 جديدة

5- القواليش :-

عدد 2 جديدة

عدد 2 مخالطة

6- الشقيقة :-

عدد 5 مخالطة

7 – فسانو :-

عدد 1 مخالطة

8 – سواني بني آدم :-

عدد 1 جديدة

9 – الماية :-

عدد 12 مخالطة

10 – الرجبان :-

عدد 3 جديدة

عدد 1 مخالطة

11- الأصابعة :-

عدد 2 جديدة

عدد 4 مخالطة

12 – درج :-

عدد 3 جديدة

عدد 4 مخالطة

13 – رقدالين :-

– عدد 1 جديدة

14- الرحيبات :

عدد 2 جديدة

15 – الجفرة :-

– عدد 11 جديدة

16 – جنزور

عدد 11 جديدة

عدد 21 مخالطة

17- النواحي الأربعة :-

عدد 2 جديدة

18- زوارة

عدد 4 جديدة

19- أوباري

عدد 1 جديدة

20- وادي زمزم و بونجيم

عدد 4 مخالطة

21- مسلاتة

عدد 2 جديدة

22- زليتن

عدد 15 جديدة

عدد 10 مخالطة

23- مصراتة

عدد 14 مخالطة

24- الكفرة

عدد 1 جديدة

عدد 6 مخالطة

25- اجدابيا

عدد 8 مخالطة

عدد 21 جديدة

وذكر بيان المركز أن الـ ( 115 ) حالة شفاء موزعين كالتالي:

1- عدد 81 في طرابلس

2 – عدد 15 في مصراتة

3- عدد 2 في الرياينة

4- عدد 3 في الأبرق

5- عدد 1 في القيقب

6- عدد 3 في زليتن

7- عدد 7 في الكفرة

8- عدد 1 في غريان

9- عدد 2 في الخمس

وأوضح المركز الوطني لمكافحة الأمراض أن الـ ( 10 ) حالات وفاة موزعين كالتالي:

عدد 1 حالة في بني وليد

عدد 3 في الخمس

عدد 2 في اجدابيا

عدد 1 في الكفرة

عدد 1 في غريان

عدد 2 في طرابلس

وأشار المركز الوطني إلى أن إجمالي الإصابات في ليبيا بلغ 17,094، والحالات النشطة 14,797، والمتعافين 2,025، والوفيات 272