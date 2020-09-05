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مكافحة الأمراض: تسجيل 649 إصابة جديدة بكورونا في ليبيا

تم النشر منذُ 40 ثانية
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مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

05 September, 2020

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض تسجيل 649 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا في ليبيا يوم أمس الجمعة.

وأكد المركز أن الحالات المسجلة منها عدد (514) حالة جديدة وعدد (135) حالة مخالطة فيما توفيت 10 حالات منها حالة في كل من الكفرة وغريان  وبني وليد  و3 حالات في الخمس وحالتين في كل من طرابلس واجدابيا.

وأشار المركز إلى أن إجمالي الإصابات المسجلة في ليبيا بلغ 17,094 منها الحالات النشطة : 14,797 والمتعافين : 2,025 والوفيات : 272 حالة.

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بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة افريقيا الاخبارية

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