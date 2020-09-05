تونس: مستعدون لقيادة حوار وطني لحل أزمة ليبيا

في سياق تسارع المواقف والتحركات العربية بخصوص الأزمة الليبية، أعلن الرئيس التونسي قيس سعيد استعداد بلاده لقيادة تسوية سياسية شاملة لحل الأزمة في ليبيا، تحفظ وحدتها وسيادتها، وذلك من خلال استضافتها لحوار وطني يجمع مختلف مكونات الشعب الليبي تحت مظلة الأمم المتحدة.

وشدد سعيد خلال لقائه رئيسة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بالنيابة “ستيفاني ويليامز”، على أهمية دور دول الجوار في الدفع نحو إيجاد حل سلمي لهذه الأزمة، مؤكدا أن التنسيق والتشاور قائم بين تونس والجزائر من أجل تحقيق الاستقرار في ليبيا.

وسبق أن عبرت الجزائر على لسان أكثر من مسؤول عن مخاوفها الحقيقية من سيناريوهات منتظرة في ليبيا، غير بعيدة عن استنساخ النموذجين السوري والصومالي، بسبب تدخل الأطراف الخارجية، ولم تستثن من ذلك الدور التركي العسكري المتنامي في المنطقة.

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