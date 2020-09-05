المغربي يفند ما أوردته مؤسسة النفط بشأن حدوث إطلاق نار في ميناء راس لانوف

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فنّد آمر حرس المنشآت النفطية، اللواء ناجي المغربي، صحة ما ورد في بيان المؤسسة الوطنية للنفط بطرابلس، بشأن وقوع إطلاق نار داخل ميناء راس لانوف النفطي، مؤكدا أن ما يتردد بالخصوص مجرد ادعاءات عارية من الصحة.

وقال المغربي، في بيان، نشره المركز الإعلامي لغرفة عمليات الكرامة، الجمعة، “إن هذه الادعاءات تأتي في سياق محاولات المؤسسة الوطنية للنفط لخلق أكاذيب على وجود قوى أجنبية أو قلق”، مؤكدا أن الأمن والهدوء والأمان يسود كافة المرافئ.

والجمعة قالت، المؤسسة الوطنية للنفط، إن سفينة شحن كان من المقرر أن تتجه لتحميل الخردة من ميناء راس لا نوف تعرضت لإطلاق نار وإرهاب من قبل مجموعات مسلحة تابعة لحرس المنشآت النفطية.

وذكرت المؤسسة، أن المسلحين قاموا بترهيب طاقم السفينة “محمد باي” المسجلة في جزر القمر من خلال إطلاق أعيرة نارية واستعمال الذخيرة الحية وقذائف الـ “آر بي جي” في منطقة توجد فيها مخازن لمواد خطيرة سريعة الاشتعال.

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