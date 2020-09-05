مكافحة الأمراض: طرابلس تسجل أعلى إصابات جديدة بكورونا

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

05 September, 2020

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض أن مدينة طرابلس سجلت أعلى إصابات بكورونا يوم أمس الجمعة حيث جرى تسجيل 410 حالة جديدة وعدد 38 حالة مخالطة من إجمالي 649 حالة جديدة جرى تسجيلها في ليبيا.

وأكد المركز أنه في مدينة غريان جرى تسجيل حالة واحدة مخالطة وفي الزنتان سجلت 4 حالات مخالطة وحالتين جديدتين وفي الخمس جرى تسجيل عدد 20 حالة جديدة وفي القواليش سجلت حالتين جديدتين ومثلهم مخالطين وفي الشقيقة جرى تسجيل 5 حالات مخالطة وفي فسانو جرى تسجيل حالة مخالطة وفي سواني بني آدم سجلت حالة واحدة جديدة وفي الماية سجلت 12 حالة مخالطة وفي الرجبان جرى تسجيل عدد 3 حالات جديدة وحالة مخالطة.

وأشار المركز إلى أنه في الأصابعة جرى تسجيل عدد حالتين جديدتين و4 مخالطة وفي درج جرى تسجيل 3 حالات جديدة و4 مخالطة وفي رقدالين جرى تسجيل حالة جديدة وفي الرحيبات تم تسجيل حالتين جديدتين وفي الجفرة سجلت 11 حالة جديدة وفي جنزور سجلت 11 حالة جديدة و 21 حالة مخالطة وفي النواحي الأربعة جرى تسجيل عدد 2 حالة جديدة وفي زوارة سجلت 4 حالات جديدة وفي أوباري سجلت حالة جديدة وفي وادي زمزم وبونجيم سجلت 4 حالات مخالطة وفي مسلاتة سجلت حالتين جديدتين وفي زليتن سجلت 15 حالة جديدة و10 حالات مخالطة وفي مصراتة سجلت 14 حالة مخالطة وفي الكفرة سجلت حالة واحدة جديدة و6 حالات مخالطة وفي اجدابيا جرى تسجيل عدد 8 حالات مخالطة و 21 حالة جديدة.