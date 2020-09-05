“الكهرباء” تُعيد تشغيل وحدات التوليد بمحطتي الخمس ومصراتة

أعلنت الشركة العامة للكهرباء إعادة تشغيل وحدات التوليد الأولى والثانية الغازيتين والأولى والثالثة البخاريتين بمحطة الخمس، ووحدتي التوليد الأولى الغازية والأولى البخارية بمحطة مصراتة المزدوجة.

وقالت الشركة في منشور على صفحتها بموقع “فيسبوك” إن هذا الإنجاز تحقق بفضل “جهود جنود الكهرباء المرابطين في محطات التوليد والتشغيل والتوزيع والجهد المتوسط وغرف التحكم”.

وكانت شركة الكهرباء قد أعلنت مساء أمس الجمعة أن مجموعة خارجة عن القانون توجهت إلى مقر غرفة المنطقة الوسطى وقامت بإرجاع الأحمال بالقوة ما أدى إلى خروج جميع وحدات التوليد العاملة بمحطات مصراتة المزدوجة والخمس الغازية والخمس البخارية، وحدوث إظلام تام في المنطقة الوسطى.

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