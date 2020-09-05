إيطاليا: إعادة تصدير النفط على رأس أولوياتنا في ليبيا

قال وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو إن من الضروري إشراك جيران ليبيا خصوصا مصر وتونس في عملية تحقيق الاستقرار.

وشدد دي مايو في كلمة ألقاها خلال المنتدى الاقتصادي السياسي الأوروبي على أن روما تعمل على إعادة عملية تصدير النفط، بوصفها واحدة من الأولويات المطلقة، لتعزيز خزينة الدولة الليبية.

وفي ما يتعلق بملف الهجرة أشار دي مايو إلى أن جميع المهاجرين الوافدين من تونس ستتم إعادتهم إليها، لافتا إلى سعي إيطاليا لاحتواء تدفقات الهجرة إلى ليبيا حتى يتحقق السلام فيها.

وفي سياق متصل، كان رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي قد دعا إلى ضرورة دراسة عدد من الحلول الناجعة لمعالجة ظاهرة الهجرة، ومن ضمن البرامج المطروحة عودة المهاجرين إلى بلدانهم من خلال استخدام أنظمة أكثر مرونة، بما في ذلك النقل البحري.

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