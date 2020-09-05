احتجاج وغضب في طبرق للمطالبة بمعالجة طفح المجاري

أخبار ليبيا 24-خاص

خرج عدد من أهالي طبرق معظمهم من الشباب ليل الجمعة في وقفة احتجاجًا على وجود طفح المجاري تحت كوبري المدينة، مطالبين الجهات المعنية بمعالجة المشكلة التي تهدد صحة المواطنين القاطنين بالمنطقة.

وعلى الفور، أخلت بلدية طبرق مسؤوليتها من هذا الطفح وحملت المسؤولية لشركة المياه والصرف الصحي التي مقرها البيضاء.

وفي بيان، بينت البلدية الأسباب وراء هذا الفيضان، مشيرة إلى أن السبب نتيجة وجود أعطال في مضخات الرفع بإحدى المحطات.

وذكرت البلدية، أنها حاولت لأكثر من مرة المساعدة في إصلاح كل محطات الرفع، ولكنها لم تنجح بسبب تهالك المحطات لقدمها.

وخاطبت بلدية طبرق شركة المياه والصرف الصحي والمؤسسة الوطنية للموارد المائية للتدخل لحل هذه المشكلة. وقالت، إنها بذلت ما في وسعها لحل مشاكل محطات الرفع وعددها 3 محطات تضخ المياه إلى محطة العودة الرئيسية لتنقية المياه في غياب الميزانيات.

وناشدت البلدية وزارة الحكم المحلي للتدخل لجلب مضخات جديدة لصيانة المحطة رقم 7 لإنهاء وجود المجاري التي سببت إزعاجًا للمواطنين وخاصة السكان القريبين منها.

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