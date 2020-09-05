شركة الكهرباء: إعادة تشغيل وحدات التوليد في محطتي “الخمس ومصراتة”

أعلنت الشركة العامة للكهرباء، على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، اليوم السبت، إعادة تشغيل وحدات التوليد الأولى والثانية الغازيتين والأولى والثالثة البخاريتين بمحطة الخمس، ووحدتي التوليد الأولى الغازية والأولى البخارية بمحطة مصراتة المزدوجة.

وكانت شركة الكهرباء قد أعلنت مساء أمس الجمعة أن مجموعة خارجة عن القانون توجهت إلى مقر غرفة المنطقة الوسطى وقامت بإرجاع الأحمال بالقوة ما أدى إلى خروج جميع وحدات التوليد العاملة بمحطات مصراتة المزدوجة والخمس الغازية والخمس البخارية، وحدوث إظلام تام في المنطقة الوسطى.