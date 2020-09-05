ليبيا الان

شركة الكهرباء: إعادة تشغيل وحدات التوليد في محطتي “الخمس ومصراتة”

تم النشر منذُ 59 ثانية
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

أعلنت الشركة العامة للكهرباء، على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، اليوم السبت، إعادة تشغيل وحدات التوليد الأولى والثانية الغازيتين والأولى والثالثة البخاريتين بمحطة الخمس، ووحدتي التوليد الأولى الغازية والأولى البخارية بمحطة مصراتة المزدوجة.

وكانت شركة الكهرباء قد أعلنت مساء أمس الجمعة أن مجموعة خارجة عن القانون توجهت إلى مقر غرفة المنطقة الوسطى وقامت بإرجاع الأحمال بالقوة ما أدى إلى خروج جميع وحدات التوليد العاملة بمحطات مصراتة المزدوجة والخمس الغازية والخمس البخارية، وحدوث إظلام تام في المنطقة الوسطى.

الوسوم

الشركة العامة للكهرباء محطة الخميس محطة مصراتة

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة الساعة 24

عن مصدر الخبر

صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك