ليبيا الان

من الزنتان.. عبدالسلام نصية يطالب بالنضال من أجل فسلطين

تم النشر منذُ 23 دقيقة
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

أثار عضو مجلس النواب المنشق عبد السلام نصية استياء متابعيه على موقع “تويتر” بسبب آخر تغريدة له.

وقال نصية على الموقع الاجتماعي اليوم السبت: “أعلن تأييدي الكامل للمبادرة التي أطلقها السياسي الجزائري الاخضر الإبراهيمي بشأن ما يتعرض له الشعب الفلسطيني من ظلم واعتداء (التي أطلقها  السياسي الجزائري المخضرم حول حق الشعب الفلسطيني في النضال قبل ٣ أسابيع)”.

وعلى الفور رد على نصية، صاحب حساب “أسعد”: ‏‎”أعلن تأييدك لإرادة الشعب الليبي الذي كل ومل منكم جميعا … لو تعلمون حجم الدعاء والحسبنة عليكم في مجالس الشعب الليبي لتواريتم عن الخوض في السياسة ولاستسمحتوا الشعب ليلا ونهارا … لن يذكركم تاريخ ‎ليبيا بخير”.

وأضاف محمد عثمان نصية:‏‎ “والشعب الليبي لا متضامن معه ضد ما يعيشه المواطن البسيط من انعدام أساسيات حياته اليومية”.

وعبر سالم بيلاش عن خيبة أمله في “نصية”، قائلا: ‏‎”للأسف يادكتور خذينا (أخذنا) فيك مقلب نحسبوك من الوطنيين طلعت جهوي ومصلحي وكتب عليك التاريخ أنك أصبحت بيدق في يد الإخوان خلك من فلسطين إش أخبار باشاغا”.

 

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عبد السلام نصية فلسطين ليبيا

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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تعليقات

  • ريح روحك ؟ هذه الاسطوانة والنغمة قديمة وانت مازلت صغير عليها . ثم اشقى بهمط أولا ثم يعدها تكلم ياحنين ؟ تشاو العيل

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  • واحد من الذين ضيعوا ليبيا وضيعوا الشعب الليبى ويتحدث عن فلسطين فلعنة الله عليك يا نصية يا غدار وفلسطين اولى بها شعبها الذين يعرفون مصالحهم وهم ليسوا فى حاجة لنصايحك التى ضيعت به ليبيا وتفوه عليك يا خامر يا قليل الاصل .

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  • ياتافه. عام. فلسطين. توا. تنحرق. والله. عايشين. في. الاحتلال. أفضل. منا. احنا. الليبين. واللي. في. ظل. مايسمون. أنفسهم. ليبين. ومحسوبين. علينا. للأسف. شفنا. ظلم. أكثر. من. أي. محتل. آخر. لاضي. ولا.مية.وتقولي.فلسطين.تولع.فلسطين.باللي.فيها.خلينا.في.همنا.وبلاش.المزيدات.اللي.ماليهاش.معني.ياغبي

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  • هؤلاء الاوغاد من أمثال ناكر ونصية وجويلى والطرابلسي والاخضر كرهونا فى حاجة اسمها الزنتان لانهم كذابين ومخانب وحرامية وبلطجية وقتلة والوطن عندهم شن تخنب منه فقط فانظروا كيف كان عبدالله ناكر قبل فبراير وكيف أصبح بعد فبراير مولات فى تونس وفنادق بايطاليا ولا حسيب ولا رقيب وانظروا ماذا يقول فى وسائل الإعلام وكأنه لم يعمل أى شىء سىء .

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  • رساله الي المدعو نصيه غير طلعوه من ذيل ليبيا اللي دخل فيها في فبراير وهي امطبسه ففلسطين لها مناضليها الذين سيغيروا مجري التاريخ لصالح قضيتهم

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