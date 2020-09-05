من الزنتان.. عبدالسلام نصية يطالب بالنضال من أجل فسلطين

أثار عضو مجلس النواب المنشق عبد السلام نصية استياء متابعيه على موقع “تويتر” بسبب آخر تغريدة له.

وقال نصية على الموقع الاجتماعي اليوم السبت: “أعلن تأييدي الكامل للمبادرة التي أطلقها السياسي الجزائري الاخضر الإبراهيمي بشأن ما يتعرض له الشعب الفلسطيني من ظلم واعتداء (التي أطلقها السياسي الجزائري المخضرم حول حق الشعب الفلسطيني في النضال قبل ٣ أسابيع)”.

وعلى الفور رد على نصية، صاحب حساب “أسعد”: ‏‎”أعلن تأييدك لإرادة الشعب الليبي الذي كل ومل منكم جميعا … لو تعلمون حجم الدعاء والحسبنة عليكم في مجالس الشعب الليبي لتواريتم عن الخوض في السياسة ولاستسمحتوا الشعب ليلا ونهارا … لن يذكركم تاريخ ‎ليبيا بخير”.

وأضاف محمد عثمان نصية:‏‎ “والشعب الليبي لا متضامن معه ضد ما يعيشه المواطن البسيط من انعدام أساسيات حياته اليومية”.

وعبر سالم بيلاش عن خيبة أمله في “نصية”، قائلا: ‏‎”للأسف يادكتور خذينا (أخذنا) فيك مقلب نحسبوك من الوطنيين طلعت جهوي ومصلحي وكتب عليك التاريخ أنك أصبحت بيدق في يد الإخوان خلك من فلسطين إش أخبار باشاغا”.