إيطاليا تبدي لليبيا الاستعداد للمساعدة في مواجهة فيروس كورونا

أبدت إيطاليا لليبيا استعدادها للمساعدة في مجال مواجهة انتشار فيروس كورونا في البلاد.

هذا ما جاء على لسان وزير الخارجية لويجي دي مايو في تصريح على هامش منتدى (البيت الأوروبي ـ أمبروزيتّي) الملتئم في الرابع والخامس من شهر أيلول/سبتمبر الجاري في تشيرنوبيو (مقاطعة لومبارديا ـ شمال).

وحول اللقاء الأخير الذي جمعه ورئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبي فائز السرّاج، أضاف “أخيرًا وليس آخرًا، التقارب كامل من ليبيا بسبب أزمة كوفيد”، حيث “أخبرت الرئيس السراج بأننا جاهزون لكل ما يحتاجونه من المساعدة فيما يتعلق بالأزمة الصحية”.

وخلص رئيس الدبلوماسية الإيطالية مذكراً بأن “ليبيا أرسلت لنا أطباء في أسوأ اللحظات التي مررنا بها في أزمتنا”، في إشارة إلى الأزمة الناجمة عن حالة طوارئ تفشي فيروس كورونا.

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