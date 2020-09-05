مؤسسة النفط: تدريب 50 باحث عن العمل

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

05 September, 2020

قامت إدارة التنمية المستدامة بالمؤسسة الوطنية للنفط بتنفيذ برامج تدريبية لتأهيل عدد 50 باحث عن العمل من بلديات الهلال النفطي (البريقة، خليج السدرة، الزويتينة، مرادة).

وأوضحت المؤسسة الوطنية للنفط عبر مكتبها الإعلامي أن مدة الدورة التدريبية كاننت شهر كامل وفي الشقين النظري والعملي وفي مجالي، التشخيص الإلكتروني لأعطال السيارات، وفي مجال برمجة وصيانة الهاتف النقال.

وبينت المؤسسة أن المتدربين تسلموا المعدات التي تمكنهم من الانخراط مباشرة في سوق العمل، وتتمثل في أجهزة الكشف عن أعطال السيارات إضافة إلى أجهزة البرمجة وصيانة الهاتف النقال كخطوة مشجعة ومحفزة من قبل المؤسسة الوطنية للنفط.

وجرت مراسم تسليم شهادات إتمام الدورة التدريبية وتوزيع المعدات المخصصة للمتدربين تحت إشراف المجلس البلدي البريقة ورعاية اللجنة الاستشارية الطبية البريقة وجمعية الهلال الأحمر البريقة مع توفير جميع وسائل الحماية الطبية من كمامات وقفازات وبحضور ناصر عطية عميد بلدية البريقة، وفرج بوازنة رئيس مجلس الحكماء والاعيان ببلدية البريقة، وإدريس عريش عضو، المجلس البلدي البريقة وعلي كريدان ومعاذ شيتاو ممثلين عن إدارة التنمية المستدامة بالمؤسسة الوطنية للنفط.