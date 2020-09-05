تسجيل ثاني حالة وفاة بـ«كورونا» في الكفرة

أعلنت اللجنة الاستشارية الطبية لمكافحة وباء «كورونا» ببلدية الكفرة، اليوم السبت، عن تسجيل ثاني حالة وفاة جراء فيروس «كورونا المستجد».

وبهذا الإعلان، تسجل بلدية الكفرة حصيلة إصابات إجمالية بفيروس «كورونا» تبلغ 73 إصابة بينها 15 حالة شفاء، ووحالتين وفاة، وذلك حسب بيان منشور على صفحة اللجنة الرئيسية لمكافحة وباء كورونا ببلدية الكفرة.

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ومساء الجمعة، أعلنت اللجنة الطبية الاستشارية التابعة للجنة الرئيسية لمكافحة وباء «كورونا» ببلدية الكفرة، تماثل سبع حالات للشفاء من فيروس «كورونا المستجد»، جميعها من عائلة واحدة.

وشهدت بلدية الكفرة خلال اليومين الماضيين، تسجيل ست إصابات بفيروس «كورونا المستجد» بين مديري المرافق الصحية.

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