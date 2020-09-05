إعادة تشغيل 6 وحدات بمحطتي الخمس ومصراتة

أعلنت الشركة العامة للكهرباء، اليوم السبت، إعادة تشغيل وحدات التوليد الأولى والثانية الغازيتين، والأولى والثالثة البخاريتين بمحطة الخمس، ووحدتي التوليد الأولى الغازية والأولى البخارية بمحطة مصراته المزدوجة.

ونوهت الشركة عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» بجهود « جنود الكهرباء المرابطين في محطات التوليد والتشغيل والتوزيع والجهد المتوسط وغرف التحكم».

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وفجر السبت، أعلنت الشركة العامة للكهرباء حدوث إظلام تام في المنطقة الوسطى، جراء إرجاع الأحمال بالقوة من قبل «مجموعة أجبرت الغرفة المسؤولة في المنطقة الوسطى» على ذلك.

وقالت الشركة، عبر صفحتها بموقع «فيسبوك»، إن ترجيع الأحمال بالقوة تسبب في خروج جميع وحدات التوليد العاملة بمحطات مصراتة المزدوجة والخمس الغازية والخمس البخارية، وحدوث إظلام تام في المنطقة الوسطى.

والإظلام التام بالمنطقة الوسطى هو الثاني خلال أقل من 48 ساعة، حيث أعلنت شركة الكهرباء، مساء الخميس، حدوث إظلام تام في المنطقتين الوسطى والجنوبية، من دون توضيح الأسباب.

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