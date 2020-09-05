«مالية الوفاق» توقف 17 ألف راتب بينها 6915 حالة لمتوفين

أوقفت وزارة المالية بحكومة الوفاق في تحديثها لمنظومة المرتبات بداية سبتمبر الجاري 17 ألف مرتب، وهو الإجراء الذي قال مدير المكتب الإعلامي للوزارة إنه «يتطابق مع القانون، ويدخل من باب مكافحة الفساد».

وأضاف مدير المكتب الإعلامي لوزارة المالية إن منظومة المرتبات بالوزارة ربطت بمنظومتي الأحوال المدنية ومشروع الرقم الوطني لمعالجة الاختلالات الواردة في بنذ المرتبات، وذلك حسب بيان منشور على صفحة الوزارة بموقع «فيسبوك».

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وأوضح أنه تأسيسًا على أحكام قانون الرقم الوطني رقم «8» لسنة 2014، تم الربط والتطابق بين اللجنة الدائمة لترشيد المرتبات، ومصلحة الأحوال المدنية، لافتًا إلى ظهور نتائج مختلفة.

ومن ضمن هذه النتائج، ذكر مدير المكتب الإعلامي للوزارة «وجود 6915 متوفًا، لم يبلغ عنهم، وتُحال قيمة مرتباتهم لصالح جهات عملهم»، مشيرًا إلى وجود شريحة آخرى يوجد اختلاف في الاسم واللقب بين المستندات الإدارية ومنظومة الرقم الوطني وهذه الفئة وضعت آلية معينة للتعديل، إضافة إلى شريحة ثالثة يختلف الاسم والرقم الوطني عن ما هو وارد بمنظومة الرقم الوطني «وهو مايعتبر مرتبات لأشخاص وهمية» حسب تعبيره.

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