“مكافحة الفساد” تبحث تفعيل مكتب إقرارات الذمة المالية

ناقش رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد نعمان الشيخ، رفقة مدير مكتب إقرارات الذمة المالية ومستشار رئيس المجلس الرئاسي خلال اجتماع موسع إمكانية تفعيل مكتب إقرارات الذمة المالية، في كل من أمانة السر ووحدة تلقي إقرارات الذمة المالية ووحدة فحص إقرارات الذمة المالية ووحدة حفظ إقرارات الذمة المالية ووحدة الدعم الفني، لتحديد الفئات الملزمة بتقديم إقرار الذمة المالية ومواعيد تقديم إقرارات الذمة المالية.

وخلص الاجتماع الذي حضره كل من مدير مكتب الشؤون القانونية والشكاوى لمجلس الرئاسي ومدير الإدارة العامة للرقابة على القطاع العام بديوان المحاسبة ومدير إدارة التخطيط بهيئة الرقابة الإدارية، إلى تعديل بعض الإجراءات لتعزيز عمل مكتب تحديد الفئات المستهدفة كمرحلة أولى ومواعيد تلقيها.

ويأتي هذا الاجتماع على خلفية اجتماع عقده رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج مع مسؤولي الأجهزة الرقابية والمحاسبية، والذي نوقش فيه عدد من الملفات الخاصة بالشأن العام، والمتمثلة في عمليات التحقيق والتفتيش في جميع الملفات المتعلقة بالفساد وإهدار المال العام.

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