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«الرفادي»: المُراهنون على «عقيلة صالح» من «مجلس الدولة» خاسرون

تم النشر منذُ 3 ثواني
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

قال رئيس ما يعرف بـ«حزب الجبهة الوطنية» عبد الله الرفادي، المرتبط بما يسمى “الجبهة الوطنية لإنقاذ ليبيا” التي كان يترأسها محمد المقريف رئيس المؤتمر الوطني السابق، إن: “من يعولون على عقيلة صالح كالذي يحرث في البحر” وفق تعبيره.

أضاف “الرفادي” على حسابه بـ”فيسبوك” اليوم السبت: “عقيلة لم يعد بشكل واقعي رئيسا لمجلس النواب الذي اصبح منقسما الى ثلاثة اجزاء، والجزء المتبقي معه لا يتجاوز 25%، وليس له السيطرة الفعلية على شرق ليبيا ولا جنوبها، بل السيطرة الحقيقية والفعلية لحفتر” وفق قوله.

وتابع “الرفادي”: “كنت اتمنى ألاّ يتماهى مجلس الدولة معه، على الأقل تمسك بشرط وحدة مجلس النواب قبل ذهابهم للمغرب، رهان خاطيء على حصان خاسر”.

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طرابلس ليبيا

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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