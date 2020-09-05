أوغلو: روسيا تريد أن يكون لها أوراق ودور أكبر في ليبيا.. وتركيا لا تعترف بحفتر أبدًا

ليبيا – قال المحلل السياسي التركي فراس أوغلو إنّ روسيا تدرس الملف الليبي بملفات داخل ملف واحد يسمى”ليبيا”، وكيف ستتعامل مع حكومة طرابلس وسرت والجفرة ورئيس مجلس النواب عقيلة صالح والقائد العام للجيش خليفة حفتر.

أوغلو أشار خلال تغطية خاصّة أذيعت على قناة “ليبيا الأحرار” التي تبثُّ من تركيا وتموّلها قطر وتابعتها صحيفة المرصد إلى أنّ روسيا تريد أن يكون لها أوراق ودور أكبر في الداخل الليبي.

وأضاف: “روسيا لديها علاقات مع تركيا وهو معلوم بشكل أو بآخر، والوضع قائم بشرق المتوسّط وسيكون لروسيا دور بهذه القضية بشكل، لذلك كل هذه الأمور ترتبط بحساسية وبدقّة. تركيا و روسيا بعيداتان نوعًا ما عن حدود الجغرافيا الليبية على عكس مصر. هناك شخصية مهمة شرعية اسمها عقيلة صالح ويستقبل على أنه رئيس للبرلمان دعمًا لقوّة عسكرية عينت بطريقة شرعية، ولكنه غير شرعي”.

وأكّد على أن تركيا لا تعترف بـ”حفتر” (القائد العام للقوات المسلحة المشير حفتر) أبدًا، متسائلًا” كيف سيدخل في مفاوضات وقف اطلاق النار؟ عندما فتحت مصر قنوات استخباراتية مع تركيا وروسيا لها دور في ذلك، لا يمكن الاستمرار مع حفتر ربما هو مدرك لذلك، يريد أن يعتمد على قوّته الداخلية و يستعرض بها لموسكو التي بالتأكيد لها قراءة واضحة بالنسبة للداخل الليبي”.

كما اعتقد أنّ روسيا لن تقطع كلّ العلاقات بهذه السهولة، بل سيبقى التعاون مع “حفتر” لكن بوتيرة أقلّ، وبحدود والعلاقة معه لن تقطع إلا إذا أصبح هناك موقف سياسي كامل وهو ما يحتاج لوقت.

ولفت إلى أنّه لابد من البدء بخطوات أقلّ للوصول لهذه الخطوط العريضة المتمثّلة بآليات إيقاف النار، وهذا العنوان العريض ربما يكون دوليًا؛ لأن الولايات المتحدة ودول الاتحاد الاوروبي تريد ذلك وكذلك تركيا ومصر و روسيا. مبينًا أنّ الآليات تحتاج لنقاط، وإيجاد الحلول السياسية والتعديلات هي ما سينطلق منها كل شيء.

وأوضح أنّ تركيا أصبحت قوّة موجودة مع الوفاق التي كانت مبادِرةً، عكس الطرف الآخر الذي هاجم طرابلس، وفقًا لقوله. مشيرًا إلى أنّ الطاولة انقلبت الآن وأصبح ينادي بالهدنة ويضع خطوطًا حمراء من أجل عدم الاعتداء عليه.

أوغلو تابع: “القضية تختلف، أصبح هناك مصدر قوّة بالنسبة للطرف الأول وهي حكومة طرابلس الطرف الثاني خرج، اللاعبون الدوليون فرنسا ضعيفة و روسيا أظنّ أنها موجودة في المشهد بشكل قوي و هذا يعني كسر وخرق التكتل من قوة الطرف الآخر، وربما مصر تتخوف من هذا؛ لذلك فتحت قنوات استخباراتية مع تركيا حتى لا يكون التفاوض الأكبر بين روسيا و تركيا”.

وقال: إنّ النجاح الأول في سياق مقترح وقف إطلاق النار هو تمكن تركيا من تثبيت فكرة الحوار بإيقاف إطلاق النار وكيفية آليات هذه النقطة والاستمرار بها. معتقدًا أنّها تحتاج لكثير من الحوار بين الطرفين، خاصّة أنّ الصراع في شرق المتوسّط بدأ يأخذ منحنى ليس جيدًا وهناك تكتل في بعض دول الاتحاد الأروربي وتكتل آخر بين تركيا والولايات المتحدة الأمريكية.

واختتم قائلًا: “هذه معادلة ليست سهلة، كيف ستجد تركيا صيغة توافقية مع حكومة الوفاق وللمصالح الأمريكية الموجودة في ليبيا. التواجد الروسي الاستراتيجي يجعل القوة الأوروبية أضعف أكثر، وكل هذه القراءات في حال تم إيجاد تفاهمات سياسية من اليونان وتركيا بحوار ثنائي اعتقد أنها كلها ستتاثر في الاستراتيجية وتزيد سوء إيقاف إطلاق النار”.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية