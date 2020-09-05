ليبيا براءة.. إليك أكثر الدول استهلاكًا للمخدرات في العالم

كشف تقرير أممي أن أكثر من 35 مليون شخص حول العالم يعانون من الإدمان على تعاطي المخدرات.

ووفقًا لتقديرات المكتب الأممي المعني بالمخدرات والجريمة لعام 2020، فإن هناك حوالي 269 مليون شخص تعاطوا المخدرات خلال عام 2018 مما يشكل قفزة بنسبة 30 في المائة من عام 2009.

وتصدرت الولايات المتحدة والمكسيك ترتيب البلدان العشرة الأولى، الأكثر استهلاكا للمخدرات، أما عربيا فتصدرت المملكة العربية السعودية الترتيب، تلتها مصر فيما يقع المغرب في المرتبة الثالثة عربيا.

وحسب تقرير الأمم المتحدة للمخدرات لعام 2020، فإن إجمالي الاستهلاك العالمي للمخدرات كان 50 طنا متريا (50 ألف كجم) في عام 2007، ارتفع إلى نحو 141 طنا، عام 2011، ثم تجاوز 232 طنا عام 2016، قبل أن يتجاوز 265 طنا متريا في عام 2018.

واحتلت الولايات المتحدة المركز الأول، وثانيًا جاءت المكسيك، وفي المركز الثالث تايلاند، وكانت المفاجأة في المركز الرابع حيث احتلته المملكة العربية السعودية.

واحتلت جمهورية مصر العربية المركز العاشر في الترتيب، وهي ثاني أكثر دولة عربية استهلاكًا للمخدرات بعد السعودية، وضمن 32 دولة شملها التقرير لم يرد اسم ليبيا.

وبالحديث عن التدخين، فإن الشخص البالغ في ليبيا يدخن ما بين 980 إلى 1480 سيجارة سنوياً، هذه الأرقام تجعل ليبيا تأتي في المركز ال 43 عالمياً من نسبة التدخين، وفي المركز السادس عربياً.

ويموت نحو 6 ملايين شخص سنوياً نتيجة لتعاطي التبغ، ويُتوقع زيادة هذا العدد إلى أكثر من 8 ملايين شخص سنوياً بحلول عام 2030.

ووفقًا لمنظمة الصحة العالمية فقد حلت الصين في المرتبة الأولى عالميا في قائمة الدول الأكثر استهلاكا للتبغ بـ4124 سيجارة سنويا للشخص الواحد، في حين حل لبنان في المرتبة الثالثة عالميا والأولى عربيا ب 3023.

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