ليبيا الان

مصر والبحرين: ندعم الحل السياسي الذي يحفظ سيادة ليبيا

تم النشر منذُ 36 ثانية
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مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

05 September, 2020

بحث وزير الخارجية المصري سامح شكري، مع نظيره البحريني عبد اللطيف بن راشد الزياني جملة من الموضوعات بينها الملف الليبي.

وبين المكتب الإعلامي لوزارة الخارجية المصرية أنه جرى خلال اللقاء الذي عقد في القاهرة بحث أبرز التطورات والتحديات التي تشهدها المنطقة؛ لا سيما تطورات الأوضاع في ليبيا ومستجدات القضية الفلسطينية

وشدد الجانبان على دعمهما للحل السياسي التوافقي الذي يُحافظ على سيادة ليبيا ووحدتها ويحقق تطلعات الشعب الليبي نحو الأمن والاستقرار ومواجهة الإرهاب والتدخلات الخارجية الهدّامة، ومساندة البلدين للمبادرات الحالية للتهدئة وما تضمنته من دعوة لوقف إطلاق النار وتشكيل مجلس رئاسي جديد وتوزيع عادل للثروة في البلاد.

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بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة افريقيا الاخبارية

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