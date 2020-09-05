عبدالعزيز: الفساد الذي شهدته حكومة الفرقاطة لم تشهده ليبيا بتاريخها.. وموقف باشاآغا عقب التحقيق معه مَعيب جدًا

ليبيا – قال عضو المؤتمر العامّ السابق عن حزب العدالة والبناء محمود عبد العزيز القياديُّ في جماعة الإخوان المسلمين إنّ روسيا لن تتّجهَ إلى المواجهات العسكرية؛ لأنّ العقلية الروسية تريد تحقيق مصالحها، ولا يهمّها خليفة حفتر أو سيف الإسلام وعقيلة صالح.

عبدالعزيز أشار خلال استضافته عبر برنامج “بين السطور” الذي يذاع على قناة “التناصح” التابعة للمفتي المعزول الغرياني، إلى أنّ روسيا تخوض في صراع مع الغرب لتحقيق مصالها، مبيّنًا أنّ المدرسة التركية في المفاوضات ليست سهلة وخبرتهم كبيرة جدًا مع الروس.

وأكّد على أنّ حكومة الوفاق تقف عاجزة وهي أبعد ما تكون عن الوفاق ومسؤولوها لا يمتّون للكفاءة بصلة، متمنّيًا من حكومة الوفاق توضيح ما يجري في منطقتي سرت والجفرة، وما الذي تمّ الاتفاق عليه بين أنقرة و موسكو.

واستبعد وقوع حرب في منطقتي سرت الجفرة، مضيفًاك “هل الحكومة و من فيها قادرون على أن يكونوا في كلّ هذه الجبهات؟ جبهة روسيا وانقرة الإخوان الأتراك لم يقصروا فيها والأمور واضحة، باقي الجبهات متعدّدة ويجب أن نكون مستيقظين لها فالمعركة ليست سهلة”.

أما بشأن ملف الفساد علق قائلًا: “تقرير ديوان المحاسبة عن مستشاري السراج خطير جدًا، يتكلّم فيه عن فساد المستشارين وهم المعرقلون الأساسيون لعمل الشركة العامّة للكهرباء، حديث في غاية الخطورة، وأعجب منها أن من هو مسؤول عن هذه الربكة وأحد المعرقلين لعمل الشركة العامة للكهرباء تمَّ تعيينه مسؤول عن الشركة العامة للكهرباء”.

وقال: إنّ الفساد الذي شهدته حكومة الوفاق الفرقاطة لم تشهده ليبيا طوال تاريخها في ظل نهب وسرقة السراج غير ذي صفة، مبينًا أنّ من وصفهم بـ”الثوار” يدافعون على أسوار طرابلس وهي من الداخل مهلوكة بحسب قوله.

وأضاف: “البرلمان في طرابلس لا لون ولا طعم و لا رائحة له، ينادون الصديق الكبير ليردّ عليهم مدير مكتبه أنه غير موجود و خارج البلاد، ألوم أعضاء مجلس الدولة لأنهم هم المنتخبون، أين هم من هؤلاء الشلّة الفاسدة الذين يشوهون سمعة فبراير بهذه الأفعال و النكبات؟”.

عبدالعزيز قال بشأن مسألة قرار إعفاء باشاآغا وإعادته: “فتحي خيّب أملنا لأنّه أصدر بيانًا كونه مسؤول ليبي يطلب فيها بعقد جلسة علنيّة ليوافق بعد ذلك على تحقيق مدته 5 ساعات ويخرج ببيان معيب، كيف يخرج المتّهم بييان؟ المفروض أن السراج هو من يصدر بيانًا يوضّح به نتائج التحقيق، إقالة باشاآغا وعودته بهذه الطريقة يدلُّ على استخفافكم بعقول الشعب الليبي”.

ولفت إلى أنّ النقطة الإيجابية الوحيدة بقرار إقالة باشاآغا هي سيل القرارات التي وقّعها السراج، فقد صدر عنه 22 قرارًا ما بين إيقاف باشاآغا وقرار إرجاعه للعمل ووصل الأمر به لاستحداث وزارة، واصفًا إياها بالقرارات العشوائية غير المدروسة.

كما شدّد عضو المؤتمر العامّ السابق عن حزب العدالة والبناء على استمرار غضب الشارع من خلال المظاهرات حتى اقتلاع الفساد من جذوره.

ووجّه رسالة إلى “تيار يا بلادي” قائلًا: “نوري بوسهمين من أقوى الشخصيات، وإذا لم يستطع ترجمة كلماته عن الفساد إلى عمل على أرض الواقع عليه الخروج والحديث مع من انتموا للتيار بأنه لن يخرج في هذه المرحلة، يجب على تيار يا بلادي أن يقود محاربة الفساد ومن المفروض أن يكون تيارًا منظّمًا، المؤمنون بتيار يا بلادي هم على المِحكّ بين السلبية والإيجابية”.

وتابع: “يجب أن ننتصر على الفساد والفاسدين بتوحيد جهودنا وتكاتفنا وإنشاء تنسيقية لمحاربة الفساد أيًا كان، أسوأ الفاسدين هم فاسدو فبراير الذين يجب أن يحاكموا، مكافحة الفساد قرار سياسي بامتياز. من هو مؤمن بتيار يا بلادي عليه التحرك لمكافحة الفساد”.

ختامًا زعم أنّ اجتماع خالد المشري مع عقيلة صالح عبارة عن تقسيم أدوار ومناصب وكلّها ليست في صالح الشعب الليبي الذي من مصلحته محاسبة الفاسدين وإخراجهم من الساحة لتعود ليبيا واحدة موحّدة، مؤكّدًا على أنّ جميع المفاوضات التي ستعقد في جنيف و غيرها كلّها إطالة للأزمة، بحسب قوله.

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