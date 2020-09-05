الخطوط الإفريقية تمول مهرجان في تونس بـ 100 ألف دولار

استنكر فرع شركة الخطوط الجوية الإفريقية في المنطقة الشرقية، في بيان له اليوم السبت، ما وصفه بسياسة تبديد الأموال من قبل إدارة الشركة في طرابلس.

وقال فرع الشركة في بنغازي، إن إدارة الشركة الرئيسية في طرابلس، مولت مهرجان في تونس تحت اسم “أوسكار ليبيا” بقيمة 100 ألف دولار في ظل ما تعانيه الشركة من عجز عن سداد مرتبات موظفيها وديونها المتراكمة.

وأضاف البيان، أنه بدل أن تصرف تلك الأموال على التطوير، تقوم المجموعة المتحكمة في مقدرات الشركة لتقويضه وإغراقها في وحل الإفلاس والتعثر.

واعتبر البيان، أن تلك الأفعال صورة من خيانة الأمانة واستغلال النفود الدي وفرته الميليشيات في العاصمة طرابلس لإدارة الشركة.

وفي الوقت الدي أعربت فيه إدارة المنطقة الشرقة عن الأسف لما وصل إليه حال الشركة جراء التصرفات العبثية من قبل الإدارة في طرابلس، أكدت أنها ستلاحق المتورطين قضائيا ولن تقف مكتوفة الأيدي إزاء ما يحدث من نهب لأموال الشركة