معزب: جلسة التحقيق مع باشاآغا ستجعله يلتزم بحدود اختصاصاته

ليبيا – قال عضو مجلس الدولة الاستشاري محمد معزب إنّ وزير الداخلية فتحي باشاآغا عندما استلم الوزارة هالَهُ حجم الفساد في وزارته، وسيطرة بعض الميليشيات على بعض أقسام الوزارة.

معزب أشار في تصريح لوكالة “سبوتنيك” الروسية إلى أنّ باشاآغا انتهج الإعلام سبيلًا لإصلاح الأوضاع، وكان خيارًا خاطئًا، إذ أنّه لو باشر فى بناء أجهزة حديثة ووسائل مبتكرة في أعمال وزارته، لكان خط النهج الصحيح لبناء الوزارة، إلا أنّ أسلوب الحديث المباشر مع الجمهور لن يبني مؤسسة ولا يكون رأيا عاما بحسب قوله.

ورأى أنّ باشاآغا توسّع كثيرًا في ملفات خارج نطاق اختصاصه، وأنّ جلسة المصارحة والمكاشفة التي امتدّت لخمس ساعات مع الرئاسي تساهم في عودة الوزير لوزارته ملتزما بحدود اختصاصاته.

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