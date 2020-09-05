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“مليتة” تبحث استكمال مشروع تطوير التراكيب البحرية

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

ناقش رئيس لجنة الإدارة لشركة مليته للنفط والغاز خلال اجتماع موسع مع شركة إيني بروجيتي، بدء العمل لعقد التصاميم الهندسية الأساسية والمتقدمة لمشروع تطوير التراكيب أ وهـ البحرية.

وبحث الاجتماع البنود المرتبطة بالعقد والأدوار والمسؤوليات والأعمال البينية لكل من المقاول والشركة، ومناقشة الهيكل التنظيمي وأسس تنسيق المشروع وتجزئة أعمال التصاميم الأساسية والمتقدمة، وخطط واستراتيجيات تنفيذها، إضافة إلى أسس قياس معدلات الإنجاز للمشروع والجدول الزمني.

ويربط هذا المشروع اتفاقيات بيع وشراء الغاز المحلية والدولية المبنية على اتفاقيات الاستكشاف ومقاسمة الإنتاج واتفاقية التشغيل.

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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