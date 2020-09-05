“مليتة” تبحث استكمال مشروع تطوير التراكيب البحرية

ناقش رئيس لجنة الإدارة لشركة مليته للنفط والغاز خلال اجتماع موسع مع شركة إيني بروجيتي، بدء العمل لعقد التصاميم الهندسية الأساسية والمتقدمة لمشروع تطوير التراكيب أ وهـ البحرية.

وبحث الاجتماع البنود المرتبطة بالعقد والأدوار والمسؤوليات والأعمال البينية لكل من المقاول والشركة، ومناقشة الهيكل التنظيمي وأسس تنسيق المشروع وتجزئة أعمال التصاميم الأساسية والمتقدمة، وخطط واستراتيجيات تنفيذها، إضافة إلى أسس قياس معدلات الإنجاز للمشروع والجدول الزمني.

ويربط هذا المشروع اتفاقيات بيع وشراء الغاز المحلية والدولية المبنية على اتفاقيات الاستكشاف ومقاسمة الإنتاج واتفاقية التشغيل.

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