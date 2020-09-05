ارتفاع حصيلة وفيات «كورونا» في أجدابيا إلى 18

أعلنت اللجنة الطبية الاستشارية لمكافحة فيروس «كورونا» في أجدابيا، اليوم السبت، تسجيل حالة وفاة جديدة جراء الإصابة بفيروس «كورونا المستجد».

وقالت اللجنة عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» إن إجمالي الوفيات جراء الفيروس في المدينة ارتفع إلى 18 حالة.

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ومساء الخميس، أعلنت اللجنة تسجيل 45 إصابة جديدة بفيروس «كورونا» في أجدابيا، لترتفع الحصيلة الإجمالية للإصابات المؤكدة بالفيروس في المدينة إلى 440 إصابة.

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