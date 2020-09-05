شركة الكهرباء: إعادة تشغيل محطات توليد بمحطات الخمس ومصراتة

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

05 September, 2020

أعلنت الشركة العامة للكهرباء إعادة تشغيل وحدات التوليد الأولى والثانية الغازيتين والأولى والثالثة البخاريتين بمحطة الخمس، ووحدتي التوليد الأولى الغازية والأولى البخارية بمحطة مصراته المزدوجة.

وكانت الشركة العامة للكهرباء عبر صفحتها بموقع “فيسبوك” أعلنت خروج جميع وحدات التوليد العاملة بمحطات مصراته المزدوجة والخمس الغازية والخمس البخارية، وحدوث إظلام تام في المنطقة الوسطى، نتيجة إرجاع الأحمال بالقوة من قبل مجموعة أجبرت الغرفة المسؤولة في المنطقة الوسطى على ترجيع الأحمال.