أمين عام الهلال الأحمر يلتقي عميد بلدية الكفرة والوفد المرافق له

التقى الأمين العام للهلال الأحمر مرعي الدرسي في مقر الأمانة العامة بمدينة بنغازي، كلا من مدير إدارة المستشفيات بوزارة الصحة بالحكومة الليبية، وعميد بلدية الكفرة ووفد من الأعيان بالمدينة.

اللقاء تمت خلاله مناقشة الأوضاع الإنسانية وحجم الاحتياجات والظروف التي تعيشها المدينة في ظل جائحة كورونا، حيث أكد عميد بلدية الكفرة على أهمية دور الهلال الأحمر كمساعد للسلطات وفق إمكانياته المتاحة.

الحاضرون أشادوا بدور جمعية الهلال الأحمر الليبي بشكل عام وجهود فرع الكفرة على تقديم الخدمات الإنسانية بشكل خاص، موجهين الدعوة للأمين العام لزيارة مدينة الكفرة.

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