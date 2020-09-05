ليبيا

بوابة إفريقيا الإخبارية/ بنغازي |

05 September, 2020

التقى الأمين العام للهلال الأحمر مرعي الدرسي في مقر الأمانة العامة بمدينة بنغازي، كلا من مدير إدارة المستشفيات بوزارة الصحة بالحكومة الليبية، وعميد بلدية الكفرة ووفد من الأعيان بالمدينة.

و ناقش اللقاء الأوضاع الإنسانية وحجم الاحتياجات والظروف التي تعيشها المدينة في ظل جائحة كورونا، حيث أكد عميد بلدية الكفرة على أهمية دور الهلال الأحمر كمساعد للسلطات وفق إمكانياته المتاحة ،و أشاد الحاضرون بدور جمعية الهلال الأحمر الليبي بشكل عام وجهود فرع الكفرة على تقديم الخدمات الإنسانية بشكل خاص، موجهين الدعوة للأمين العام لزيارة مدينة الكفرة.