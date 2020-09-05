تسجيل أول حالة وفاة بكورونا في القيقب

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

05 September, 2020

أعلن مركز الرصد والاستجابة السريعة القيقب اليوم السبت تسجيل أول حالة وفاة بفيروس كورونا في البلدية.

وأكد مركز الرصد والاستجابة السريعة القيقب أن إجمالي الحالات النشطة بالمدينة بلغ 8 حالات وحالة شفاء واحدة بالإضافة لحالة وفاة واحدة بحسب المكتب الإعلامي لبلدية الفيقب.

وأعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض تسجيل 649 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا في ليبيا يوم أمس الجمعة.

وأشار المركز إلى أن إجمالي الإصابات المسجلة في ليبيا بلغ 17,094 منها الحالات النشطة : 14,797 والمتعافين : 2,025 والوفيات : 272 حالة.