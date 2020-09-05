تسييري صرمان يصدر قرارات مشددة لمجابهة كورونا

أصدر المجلس التسييري لبلدية صرمان بيانا جاءت فيه عدة قرارات فيما يتعلق بتطور الوضع الوبائي وازدياد عدد الإصابات المسجلة بفيروس كورونا، أبرزها وقف الدراسة في كل الثانويات والمدارس لمدة أسبوع قابل للتمديد في حال تطور الوضع، بالإضافة إلى قفل الأسواق الشعبية وصالات الأفراح، واقتصار الخدمة على المناولة والتوصيل بالنسبة للمطاعم والمقاهي، ومنع كل مظاهر التجمعات، وتضمن البيان أيضا دخول صرمان غدا في حظر من الساعة الواحدة ظهرا حتى السابعة صباحا.

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