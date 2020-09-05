الوفاق تُعطّل منظومة المرتبات بعد اكتشاف ملفات تحايل

اعلنت وزارة المالية التابعة لحكومة الوفاق، السبت، تعطيلها تحديث منظومة المرتبات بداية الشهر الحالي بـ17 ألف مرتب مؤكدة أن منظومة المرتبات بالوزارة تم ربطها بمنظومتي الأحوال المدنية ومشروع الرقم الوطني لمعالجة الاختلالات الواردة في بند المرتبات.

وفي السياق ذاته قال المركز الإعلامي للوزارة إن الربط والتطابق تم بين اللجنة الدائمة لترشيد المرتبات ومصلحة الأحوال المدنية، مشيرا إلى أن النتائج كانت متفاوتة حيث تبين وجود نحو 6900 متوف لم يتم الإبلاغ عنهم وتتم إحالة قيمة مرتباتهم لصالح جهات عملهم بالإضافة لوجود شريحة تختلف في الاسم واللقب بين المستندات الإدارية ومنظومة الرقم الوطني وهذه الفئة وضعت آلية معينة للتعديل.

كما وُجِدت شريحة تختلف في الاسم والرقم الوطني عن ما هو وارد بمنظومة الرقم الوطني وهو ما يعتبر مرتبات لأشخاص وهميين. وفي غضون ذلك أكد المكتب الإعلامي أنه ستتم إحالة ملفات التحايل المكتشفة للجهات الرقابية في خطوة لمكافحة الفساد.

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