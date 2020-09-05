وزارة المالية توقف عدد 17 ألف مرتب

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

05 September, 2020

أوقفت وزارة المالية بحكومة الوفاق بتحديثها لمنظومة المرتبات بداية سبتمبر الجاري عدد 17 ألف مرتب.

وأكد مدير المكتب الإعلامي لوزارة المالية أن منظومة المرتبات بوزارة المالية تم ربطها بمنظومتي الأحوال المدنية ومشروع الرقم الوطني لمعالجة الاختلالات الواردة في بند المرتبات بحسب المكتب الإعلامي لوزارة العمل والتأهيل.

وأضاف أنه تأسيساً على أحكام قانون الرقم الوطني رقم 8 لسنة 2014 تم الربط والتطابق بين اللجنة الدائمة لترشيد المرتبات ومصلحة الأحوال المدنية وكانت النتائج مختلفة حيث تبين وجود عدد 6915 شخص متوفي ولم يتم الإبلاغ عنهم ويتم إحالة قيمة مرتباتهم لصالح جهات عملهم، مضيفا أنه في شريحة أخرى يوجد ااختلاف في الاسم واللقب بين المستندات الإدارية ومنظومة الرقم الوطني وهذه الفئة وضعت آلية معينة للتعديل، وشريحة ثالثة يختلف الاسم والرقم الوطني عن ما هو وارد بمنظومة الرقم الوطني وهو ما يعتبر مرتبات لأشخاص وهمية.

وأوضح مدير المكتب الإعلامي لوزارة المالية أن هذا العمل جاء مطابقاً للقانون ومن باب مكافحة الفساد، مشيرا إلى أنه سيتم إحالة ملفات التحايل المكتشفة للجهات الرقابية ذات الاختصاص.