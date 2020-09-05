“أردوغان”: تركيا تملك من القوة ما يمكنها من تمزيق أي خرائط في “شرق المتوسط”

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، متحدياً دعوات التنديد الدولية لمواصلة بلاده أعمال التنقيب غير الشرعي في منطقة شرق البحر المتوسط، إن تركيا‬⁩ تملك القوة السياسية والاقتصادية والعسكرية لتمزيق الخرائط والوثائق المجحفة التي تُفرض عليها، على حد قوله.

أضاف “أردوغان” في تصريحات أوردتها صحيفة “ترك برس” اليوم السبت: “تركيا القوية مستعدة لكافة أشكال التقاسم العادل للثروات شرق المتوسط” وفق زعمه، رغم اتفاقه الجائر الذي وقعه مع حكومة الوفاق برئاسة فائز السراج في نوفمبر 2019، بدعوى أن تركيا وليبيا بلدان متشاطئان.

تصريحات “أردوغان” تأتي بعد أيام من موافقة مجلس النواب المصري على اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع اليونان، وهو ما يعد ضربة لأطماع الرئيس التركي في غاز “شرق المتوسط”.