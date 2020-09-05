ليبيا الان

“أردوغان”: تركيا تملك من القوة ما يمكنها من تمزيق أي خرائط في “شرق المتوسط”

تم النشر منذُ 21 دقيقة
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، متحدياً دعوات التنديد الدولية لمواصلة بلاده أعمال التنقيب غير الشرعي في منطقة شرق البحر المتوسط، إن تركيا‬⁩ تملك القوة السياسية والاقتصادية والعسكرية لتمزيق الخرائط والوثائق المجحفة التي تُفرض عليها، على حد قوله.

أضاف “أردوغان” في تصريحات أوردتها صحيفة “ترك برس” اليوم السبت: “تركيا القوية مستعدة لكافة أشكال التقاسم العادل للثروات شرق المتوسط” وفق زعمه، رغم اتفاقه الجائر الذي وقعه مع حكومة الوفاق برئاسة فائز السراج في نوفمبر 2019، بدعوى أن تركيا وليبيا بلدان متشاطئان.

تصريحات “أردوغان” تأتي بعد أيام من موافقة مجلس النواب المصري على اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع اليونان، وهو ما يعد ضربة لأطماع الرئيس التركي في غاز “شرق المتوسط”.

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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تعليقات

  • متخلف عقليا عن اى قوة يتحدث وهو لا يستطيع تخطى الخط الاحمر الذى رسمه الجيش المصرى الاقوى حسب التصنيف العالمى وله تاريخ عظيم فى ابادة الجيش العثمانى كما ان فرنسا قوة نووية كبرى لديها حاملة طائرات تدعم اليونان وتصنع الرافال القادرة على تدمير اى هدف داخل تركيا فانت مجرد صعلوك يتلاعب بك الكبار مستغلين غباوتك ومصيرك مصير صدام والعلم الامريكى والروسى يرفرف على حدودك فى شمال سوريا !!

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  • مجنون رسمى مكانه قرقارش وهلاك الجيش التركى على يديه فتغريدة من ترامب تكفى لتدمير اقتصاده فهو مجرد زياط يغرق بره وجوه ونهايته باتت وشيكة

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