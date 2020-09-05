ليبيا

بوابة إفريقيا الإخبارية/ متابعات |

05 September, 2020

أعلن وكيل وزارة التعليم عبد الرحيم البركي عن منح الإذن لإدارة الامتحانات بإجراء امتحانات شهادات إتمام مرحلة التعليم الأساسي والثانوي، اعتبارا من يوم غد الأحد.

وأضاف البركي أن هذا الإذن جاء بعد اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية لإجراء الامتحانات، وتنفيذا لتعليمات رئيس مجلس الوزراء ووزير التعليم، ووفقا لتوصيات الجهات المختصة لمكافحة الوباء.