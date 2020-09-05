شركة «البريقة» تتهم موزعي بلديات الجبل وضواحيها بـ«التقاعس» عن تسلم طلبيات غاز الطهي

اتهمت شركة «البريقة» لتسويق النفط، اليوم السبت، موزعي غاز الطهي في بلديات الجبل وباطن الجبل و ضواحيهم بـ«التقاعس» عن تسلم مستحقاتهم و طلبياتهم من أسطوانات الغاز التي يوفرها لهم مستودع «الزاوية» النفطي.

وقالت الشركة عبر صفحتها بموقع «فيسبوك» إن رجال مستودع «الزاوية» لم يتوقفوا عن توفير جميع الطلبيات الواردة لهم وتوزيعها على المنطقة الغربية بالكامل، ما تسبب في إنهاء أزمة شح الوقود في المحطات الواقعة في نطاق المستودع الجغرافي، واندثار ظاهرة الطوابير أمام محطات الوقود.

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ودعت الشركة جميع الموزعين التابعين لبلديات الجبل وباطن الجبل بتحمل مسؤلياتهم والتقدم لتسلم مستحقاتهم عن طريق مستودع «الزاوية» النفطي، مؤكدة جاهزية المستودع بكل طاقته لتوفير كل ما الطلبيات المرادة، وطالبت المجالس البلدية بحث الموزعين الذين في نطاقهم الجغرافي على تسلم مستحقاتهم و طلبياتهم بشكل دوري.

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