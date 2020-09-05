تعقيم مقرات لجان امتحانات شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي بأجدابيا

بحضور مراقب قطاع التربية والتعليم في بلدية أجدابيا أحمد حامد، شرعت الشركة العامة لخدمات النظافة في البلدية بتعقيم المدارس المخصصة لإجراء امتحانات إتمام مرحلة التعليم الأساسي، المزمع انطلاقها يوم غد الأحد.

حيث أنجز هذا العمل بالتعاون بين مؤسسات الدولة، المتمثلة بالشركة العامة لخدمات النظافة ومراقبة التربية والتعليم في بلدية أجدابيا، لتطبيق الإجراءات الوقائية والحفاظ على الصحة العامة.

كما أطلقت مراقبة التربية والتعليم ببلدية المرج، عملية لتعقيم المقرات الخاصة بلجان امتحانات شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي.

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