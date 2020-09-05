هذا ما قالته شركة البريقة بشأن توفر غاز الطهي في بلديات الجبل

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

05 September, 2020

دعت شركة البريقة لتسويق النفط موزعي غاز الطهي التابعين لبلديات الجبل وباطن الجبل بالتقدم لاستلام مستحقاتهم وطلبياتهم عن طريق مستودع الزاوية النفطي.

وبينت الشركة أن ضعاف النفوس يفتعلون الأزمات مؤكدة أن موزعي غاز الطهي في بلديات الجبل وباطن الجبل وضواحيها يتقاعسون عن استلام مستحقاتهم وطلبياتهم من اسطوانات الغاز التي يوفرها مستودع الزاوية النفطي.

وأكدت الشركة أن مستودع الزاوية النفطي يقوم بتوفير طلبيات أسطوانات الغاز الواردة له وتوزيعها على المنطقة الغربية بالكامل، الأمر الذي أنهى شح الوقود في المحطات الواقعة في نطاقه الجغرافي.

ودعت الشركة الموزعين التابعين لبلديات الجبل وباطن الجبل لتحمل مسؤولياتهم والتقدم لاستلام مستحقاتهم عن طريق مستودع الزاوية النفطي الجاهز لتوفير كل ما يرد إليه من طلبيات.

وطالبت الشركة المجالس البلدية أن تحث الموزعين الذين في نطاقهم الجغرافي على استلام مستحقاتهم وطلبياتهم بشكل دوري وكذلك متابعتهم ومتابعة محطات الوقود التي ترد أسمائها في كشوفات المسحوبات اليومية من مستودع الزاوية النفطي والتي تنشر على الصفحة الرسمية لشركة البريقة لتسويق النفط والتي تفيد باستلام المحطات لمخصصات المواطنين من منتج البنزين والديزل.