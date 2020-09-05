حزب الشعب التركي: أنقرة أستوردت كمية كبيرة من الذهب الليبي للمرة الأولى

كشف الناطق باسم، فائق أوزتراك، أن تركيا استوردت كمية كبيرة من الذهب الليبي خلال الشهر الماضي، حيث بلغت ما قيمته 576 مليون دولار.

وقال الناطق باسم حزب الشعب الجمهوري التركي، في مؤتمر صحفي له، إن الشعب التركي يندفع لشراء العملات الأجنبية والذهب لحماية أموالهم، إذا كان لا يزال لديهم أموال.

وتابع: “بلغت وارداتنا من الذهب في الأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري، 16 مليار دولار، منهم 4 مليار دولار في شهر واحد، وهو شهر أغسطس الماضي”.

وأوضح أن الدول التي تستورد منها تركيا الذهب، هي ليبيا والعراق والإمارات وسويسرا وروسيا، موضحًا أنه في الأشهر السبعة الأولى من هذا العام، جاء من ليبيا ذهب بقيمة 576 مليون دولار، وأن هذه هي المرة الأولى التي تقوم فيها تركيا باستيراد هذا الحجم من ليبيا.