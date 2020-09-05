«دي مايو»: مستعدون لدعم «السراج» في مواجهة «كورونا»

أبدت إيطاليا ممثلة في وزير خارجيتها، لويجي دي مايو، لفائز السراج، رئيس “حكومة الوفاق” إستعدادها للمساعدة في مجال مواجهة انتشار فيروس كورونا في البلاد.

أضاف “دي مايو” في تصريح على هامش منتدى (البيت الأوروبي ـ أمبروزيتّي) في تشيرنوبيو (مقاطعة لومبارديا ـ شمال): “التقارب كامل مع ليبيا بسبب أزمة كوفيد”، وقد أخبرت السراج بأننا جاهزون لكل ما يحتاجونه من المساعدة فيما يتعلق بالأزمة الصحية” وفق قوله.

وخلص رئيس الدبلوماسية الإيطالية مذكراً بأن “ليبيا أرسلت لنا أطباء في أسوأ اللحظات التي مررنا بها في أزمتنا”، في إشارة الى الازمة الناجمة عن حالة طوارئ تفشي فيروس كورونا.